Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Programa, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkçe, Kürtçe ve Arapça eserlerin seslendirilmesi sırasında bazı annelerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1941'inci gününde devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.