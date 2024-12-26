Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında amca Erhan Güran tanık olarak dinlendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında amca Erhan Güran tanık olarak dinlendi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, adli gözlem odasından tutuklu şüpheli R.A. (15) ve Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet A'nın (33) ardından amca Erhan Güran'ın tanık olarak dinlenilmesine geçildi.

Duruşmada mahkeme başkanının, "Önceki celse evine kamera takmanızı, 'Birileri bir şey yapar, üzerimize atmasın diye tedbir amaçlı taktırdım.' dedin. Keşke o zaman toplantı olduğunu söyleseydin." ifadeleri üzerine Erhan Güran, şöyle konuştu: "Kamera taktırmamızın nedeni iftiralara maruz kalmamak için. Ahmet'i (Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet A) çağırdım. Köylüyüz, 'Kızımız kayıp bize yardımcı ol.' dedim. 'Ben görmedim.' dedi. Sonra yanımdan şüpheli hareketler ile kaçtı ve uzman çavuşu çağırdım. Sonra köyün dışına çıktı, hayvanları tek başına gönderdi ve kaçtı. Sonra, 'Gidin çağırın.' dedim, eve kaçtı. Ardından bizim aileye, 'Gidin getirin.' dedim. Hiç kimseyi görmediğini söyledi. Şüphelendik ve soruları sorduk. Sorduğumuz sorular tamamen kızımızın bulunması içindir. Ailemiz kesinlikle bir senaryo çizmedi ama senaryonun içinde yer aldı. Böyle bir senaryo yok. Çobanı dinlememiz kesinlikle şüpheli hareketlerinden kaynaklıydı."

Mahkeme başkanının, "Neden ilk celse bana çobanı çağırdığınızı söylemediniz? Ona göre işlem yapardık." sorusu üzerine Erhan Güran, "O zaman aklıma gelmedi. Sizden gizlediğimiz hiçbir şey yok. O zaman unuttum. Bize, 'Aile bir şey yapmıyor, sadece çay içiyor.' diyorlardı. Biz de bir şey yaptığımızı göstermek için yaptık. Sadece çobanı değil başka kişilere de soru sorduk." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanının, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulundu. Bu konuya ilişkin sizin daha sonra ifadeniz alınabilir. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Erhan Güran, "Bizi kızımızı öldürmekle itham etmesinler. Gerekiyorsa idam etsinler. Benim elim çobana değmedi ama birkaç tokat atıldı." dedi. Savcının, "Çobanı dövmek için arka tarafa gittiniz mi?" sorusunu Erhan Güran, şöyle yanıtladı:

"Çoban o sırada 'Ben Erhan'a konuşacağım.' dediği için gittim. Orada İsa diye birisini söyledi. Bir iki isim söyledi. Bir kadın ismi söyledi. Biz gittik o kadınla konuştuk. O günü dışarı çıkmadığını söyledi. Çobanın yalan söylediğini söyledi. Gençler ani refleks olarak arkaya götürdüler. Ben sonra kızdım. Belki toplumun içinde konuşmazdı. Orada konuşurdu. Devamını da alamadık. Zaten ondan sonra çoban ile hiç görüşmedik ve onunla konuşmadık. Ben şüphelendiğim için sorduk."

Diyarbakır Barosu avukatı Gevriye Atlı'nın, "Ahmet'i neden çağırdınız?" sorusuna Erhan Güran, bilinçli olarak toplanmadıklarını savundu. Erhan Güran, "Çobandan bir günde şüphelenmedim. İlk günden beri şüpheli davranıyordu. Sürekli kaçıyordu. Ona soru sormak için çağırdık. Biz de kızımız kayıp olduğu için bir şeyler yapmak istiyorduk. Hayatımda ilk kez kamera taktırdım. Kesinlikle kameraya müdahale etmedim. Bazen elektrik kesintisi olduğu için kapanırdı." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Elif Aslı Şahin'in, "Daha önce kimseyi sorguladınız mı?" sorusunu Erhan Güran, "Şeyma Kaya'ya soru sordum. Çelişkili bilgi veriyordu. Narin çıkmasaydı, biz yine başka kişilere soracaktık." şeklinde yanıtladı. Tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın, "Ahmet A. ve Nevzat Bahtiyar arasında bir bağlantı var mı?" sorusu üzerine Erhan Güran, "Sorguladığımızda Nevzat diye biri yoktu. Sonradan ortaya çıktı." dedi.