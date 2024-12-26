Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada baba Arif Güran ile tutuklu 4 sanık dinlendi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti başkanı, "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran'a, "Geçen celse sormadığınız ve araştırmasını istediğiniz bir delil ve husus var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Arif Güran, "Ahmet A'nın kamera görüntüsündeki açıda ben de vardım. Herhangi bir toplantıya gitmedik. Akşam vaktiydi yemeğe gittik. Ahmet'in konusu açıldı. Belki bir şey biliyordur diye çağırdık. Kızımın ise saat 18.00'e kadar köyün sınırları içinde olduğu sabittir. Ahmet ise o saatlere kadar hayvanların yanında olur. Biz de belki bilir diye çağırdık. Kızı görmüş olabilir." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanının, "Toplantıda Enes neden yoktu?" sorusunu Arif Güran, şöyle yanıtladı: "Özellikle aile toplanacak denilmedi ki. O gün birçok kişi yoktu. Camiden çıktıktan sonra yeğenim yemek hazırlandığını söylediği için oraya gittik. Özellikle planlanmış bir durum değil. Benim kızım, ruhum gitmiş. En küçük bir iğne ucu kadar biri bir şey söylese 'Hele çağırın gelsinler, soralım.' deriz. 300 kişi var o köyde ama maalesef kimse görmüyor. Dara-2 görüntüleri çıkmadı. Diğer yerlerden de kamera görüntüleri çıkmadı. Bütün tesadüfler, her şey benim kızıma denk geldi. Kızımın dosyası Türkiye'nin dosyası oldu. İlk günden beridir kamerayı hep sorduk. Böyle bir dosyada nasıl kamera olmaz."

- "Bir ara cesedi oradan almayı düşündüm" Mahkeme heyeti başkanının tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a, "Eklemek istediğiniz bir şey var mı?" diye sorması üzerine Bahtiyar, ilk duruşmada her şeyi söylediğini, eklenmesini istediği bir şey olmadığını ifade etti. Bahtiyar, "Narin'i ben öldürmedim. Narin'i ahırın arkasında açılan küçük bir pencereden içeri bıraktım. Bunu ifadelerimde daha önce söylemiştim. Narin'in bulunduğu gün Tavşantepe'ye gitmedim. İşteydim ve çalışıyordum." dedi.

Diyarbakır Barosu adına avukat Nahit Eren'in, "Narin'in cansız bedenini Salim ile nasıl taşıdınız, Salim nereye gitti?" sorusuna karşılık Nevzat Bahtiyar, şöyle konuştu: "Narin'in cansız bedenini aldım. Araca bıraktım. Salim geldi battaniyeyi benden aldı. Aşağıyı doğru gitti hangi tarafa gittiğini bilmiyorum. Köyün içinden çıkıp çıkmadığını bilmiyorum."

Avukat Eren'in, "Narin'in çantasını açtınız mı?" sorusu üzerine Nevzat Bahtiyar, "Kemerini aldım. Ne çantayı açtım ne de çantaya baktım." beyanında bulundu. Tutuklu sanık Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun, "Dara-2 görüntülerini inceledik. 'Salim cami yolunu kullanarak geldi battaniyeyi benden aldı' dediniz. Hangi yoldan geldiniz?" sorusunu Bahtiyar, şöyle yanıtladı:

"Cami yolundan geldik. Caddenin üzerinde buluştuk. Salim'in aşağıya gittiğini biliyorum ama hangi tarafa gitti bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Daha önce verdiğim ifadelerim doğrudur. Benim üzerime iftira ediyorlar." Avukat Demiroğlu'nun, "Adımsayar uygulamasında 15.00 ile 16.00 arasında Salim 45 adım atmış sizce telefonu yanında mıydı?" sorusuna Bahtiyar, "Hatırlamıyorum." dedi.

Demiroğlu'nun "Raporda Narin kızımızın iç çamaşırının üzerinde sperm öncesi bir bulgu PSA bulunmuş." demesi üzerine Bahtiyar, "Düşündüğünüz şeyi biliyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok, olmadı. Böyle bir şey yapmadım." ifadesini kullandı. Avukat Demiroğlu'nun, "Eğertutmaz Deresi'nde 38 dakika kalmışsınız. Neler yaptınız? Torbanın içinde kanca bıraktınız mı?" sorusuna Bahtiyar, "Ben sadece bir taş koydum. Kanca koymadım. Beni takip etmiş olabilir. Salim koymuş olabilir. Ben sonra pişman oldum. Bir ara cesedi oradan almayı düşündüm. Keşke yolun üzerine bıraksaydım biri gelip alırdı." karşılığını verdi.

Sanık avukatlarından Mustafa Demir'in, "Yüksel Güran, Narin'in cansız bedenini alırken gördü mü?" sorusunu Bahtiyar, "Evet gördü." şeklinde cevapladı. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın, "Telefonunda adımsayar var mı veya telefonuna format attın mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Bahtiyar, "Hayır." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Eklemek istediğiniz bir şey var mı?" diye sorması üzerine tutuklu sanık amca Salim Güran da şu beyanda bulundu: "Özellikle Dara-2 görüntülerini bekliyorduk. Muhtarım, o karakolu biliyorum. Onların kamerası deliği bile görür. Nevzat'ın kayınbiraderi orada nöbet tutuyor. Olayın akşamı neden orada nöbet tutuyor. Korucudur, yeri ayrıdır. Köy koruyucusu görüntülerle oynamış olabilir. Benim arabam aşağı inmişse bu vahşinin, katilin yanında görürseniz beni burada asın. Bu kolluk kuvvetlerinin bize karşı tutanaklarını da kabul etmiyoruz."

Mahkeme heyeti başkanının, "Stratejik bir konumu olan yere benim bile gitmem mümkün değilken görüntülere müdahale edildiğini mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine Salim Güran, "Olabilir." dedi. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın, "Telefonu üzerinde nerede taşırsın?" sorusu üzerine Salim Güran, "Bu avukatın eşi, katil Nevzat'ın eşi ile fotoğraf çektirmiş. Ben bu avukatın hiçbir sorusuna cevap vermek istemiyorum." diye konuştu.

Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanık Yüksel Güran'a da "Eklemek istediğiniz bir şey var mı?" diye sordu. Bunun üzerine sanık Yüksel Güran, "Sadece Narin'in katilinin bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum." şeklinde beyanda bulundu. Mahkeme heyeti başkanının, "Eklemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna karşılık tutuklu sanık Enes Güran ise söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtti.

Avukat Nahit Eren'in, "Malatya'dan geldikten sonra Narin'in herhangi bir kıyafetine dokundun mu?" sorusuna Enes Güran, "Hayır." dedi. - Cumhuriyet savcısı sanıklar için ceza indirimi uygulanmamasını talep etti Verilen aranın ardından Cumhuriyet savcısı, ilk duruşma sonrası celse arasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu mütalaayı okudu.

Mütalaasında 4 sanığın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını isteyen savcı, sanıklar için ceza indirimi uygulanmamasını talep etti. Hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesini isteyen savcı, mütalaada ayrıca "aile bireylerinin toplantı görüntüsü"nde yer alan kişiler hakkında 4 suçtan suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini hatırlattı.

Öte yandan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği avukatı Sinem Ermiş ile farklı siyasi partilerden milletvekilleri duruşmayı izledi. Bu arada, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş adliye önüne gelerek, buradaki basın mensuplarına, kızının öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi.