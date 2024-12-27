Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında amca Salim Güran savunma yaptı:

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında amca Salim Güran savunma yaptı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yaptı.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın dün başlayan ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu amca Salim Güran, olay günü sabah erken kalkıp tarlaya gittiğini, ardından merkez Bağlar ilçesinde bulunan ATM'den para çektiğini, iki oğlu ile çay ocağında oturduğunu söyledi.

        Daha sonra aynı istikametten Tavşantepe Mahallesi'ne geldiklerini ifade eden Güran, bu sırada araca yakıt da aldıklarını belirtti.

        Güran, eve geldiklerini, kahvaltı yaptıktan sonra "yukarı tarla"ya gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

        "İşlerimi çok iyi takip ediyorum. Tarlada pamuğun kurtlandığı eğer müdahale etmezsem verim alamayacağım söylendi. Daha sonra elektrik arızası nedeniyle elektrikçi trafoya çıktı. Tekrar eve geldim. Evde fazla durmadım. Hüseyin amcayı görmeye gidecektim, oğlum benimle gelmek istemedi, ona gelmesini söyledim. Oradayken R.A. (15 yaşındaki işçisi) beni aradı, 'Burada şüpheli bir araç var' dedi. Köyün yolundan yukarı çıktım aracın olduğu yere gittim, direksiyon eğitimi verildiğini öğrendim. Daha sonra da tarlaya gittim, R.A. oradaydı. Narin kaybolduğu sırada kızım beni aradı, 'Narin kayıptır.' dedi. Köye geldiğimde herkes ağlıyordu. Bağırma sesleri vardı. Komutanı arayarak kardeşimin kızının kayıp olduğunu söyledim. Komutan ise ekip göndereceğini söyledi. Okulun anahtarını istediler kameraya bakmak için. Kameraya baktıklarında Narin patika yoldan geldikten sonra kameranın görüşünden çıkıp sonra kayboluyor. Daha sonra Narin'i aramaya başladık."

        Görüntüye göre Narin patika yoldan çıktığı için bağ bahçe her tarafa baktıklarını, bölgede başıboş köpeklerin olduğunu, jandarma ekiplerince getirilen köpeklerin de arama çalışmalarında yer aldığını, kanalın etrafına bakıldığını söyleyen Güran, "O gece her tarafa bakıldı, bulunamadı. Ertesi gün yine herkes aramalara katıldı." ifadelerini kullandı.

        Güran daha sonra Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederek, "O da bizimle aramalara katıldı. Daha sonra dalgıç ekipleri geldi, aramalara katıldı. Şüphelendiğimiz her yere baktıktan sonra köye geldik." dedi.

        - "Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu"

        Daha önce Nevzat Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran arasında araç konusunda sorun yaşandığını ileri süren Güran, şu beyanda bulundu:

        "Bu konudan sonra ise kardeşimin evinin sıvası için görüştük. Anlaşamayınca bu adamla (Nevzat Bahtiyar) biz yaklaşık 3 ay boyunca hiç görüşmedik. Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu. Arama çalışmalarında köyde yer alan kuyuları da komutana söyledikten sonra baktık, kolluk demek ki benden şüpheleniyordu."

        Narin'e ait DNA örneğinin aracında tespit edildiğini gözaltına alındıktan sonra öğrendiğini belirten Güran, şunları kaydetti:

        "Çıkmasa şaşardım. Beni medyanın önüne attılar. Battaniye meselesi ve petrolden yakıt aldığımı söylediler. 'Ceset senin aracında battaniyeye sarılı.' dediler. 'Asla.' dedim. Islak mendil aldığımı söylediler. 'Araçtan inmedim.' dedim. Daha sonra beni tutukladılar. Hayatım boyunca cezaevi görmedim. Narin'in cesedi bulunduktan sonra 'Bari bırakın yeğenimin cenazesine gideyim.' dedim, bırakmadılar. Bir aileyi yok ettiler. Beni niye tutukladılar? Beni tutuklamasalardı bu zalim (Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederek) zaten itiraf edecekti. 3 aydır bu adamla konuşmuyorum. 'Kabullenecek.' dediler. 'Kabullenmez.' dedim. Aracımda DNA çıktı diye sürekli aleyhimde ifade veriyor. Allah korusun aynı şey çocuklarımın başına gelse kardeşlerimin aracında aynı şey çıkar. Bu kadar kötülük neden bana yapılıyor?"

        - "Bir DNA yüzünden başıma neler geldi"

        Salim Güran, savunmasını şöyle tamamladı:

        "Gitmediğim yeri HTS daraltılmış baz neden gösteriyor? Akrabalarımızın çoğu tutuklandı. Nevzat'ın bir tane aile üyesi var mı, yok. Hem kızımızı hem ailemizi yok etti. Herkes şov peşinde. Narin'den küçük kızım var ve görüşüme geldi. Yengem (Yüksel Güran) çocukları için, yeğenlerim kız kardeşleri için ölüyor. Kızımızı öldürdünüz, namusumuzu lekelemeyin. Niye karını ve kızını söylemiyorsun? Bizim ailemizi neden söylüyorsun? Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Kızımız gitti, bittik artık. Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum, bu benim ölümümdür. Bir DNA yüzünden başıma neler geldi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

        Duruşmada daha sonra Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın savunmasına geçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (2)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (2)
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması devam ediyor
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması devam ediyor
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukatlar mütalaaya iliş...
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukatlar mütalaaya iliş...
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukatlar mütalaaya iliş...
        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukatlar mütalaaya iliş...
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (13)
        Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (13)