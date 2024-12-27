Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında amca Salim Güran savunma yaptı:

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın dün başlayan ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor.

Duruşmada savunma yapan tutuklu amca Salim Güran, olay günü sabah erken kalkıp tarlaya gittiğini, ardından merkez Bağlar ilçesinde bulunan ATM'den para çektiğini, iki oğlu ile çay ocağında oturduğunu söyledi. Daha sonra aynı istikametten Tavşantepe Mahallesi'ne geldiklerini ifade eden Güran, bu sırada araca yakıt da aldıklarını belirtti.

Güran, eve geldiklerini, kahvaltı yaptıktan sonra "yukarı tarla"ya gittiğini anlatarak, şöyle konuştu: "İşlerimi çok iyi takip ediyorum. Tarlada pamuğun kurtlandığı eğer müdahale etmezsem verim alamayacağım söylendi. Daha sonra elektrik arızası nedeniyle elektrikçi trafoya çıktı. Tekrar eve geldim. Evde fazla durmadım. Hüseyin amcayı görmeye gidecektim, oğlum benimle gelmek istemedi, ona gelmesini söyledim. Oradayken R.A. (15 yaşındaki işçisi) beni aradı, 'Burada şüpheli bir araç var' dedi. Köyün yolundan yukarı çıktım aracın olduğu yere gittim, direksiyon eğitimi verildiğini öğrendim. Daha sonra da tarlaya gittim, R.A. oradaydı. Narin kaybolduğu sırada kızım beni aradı, 'Narin kayıptır.' dedi. Köye geldiğimde herkes ağlıyordu. Bağırma sesleri vardı. Komutanı arayarak kardeşimin kızının kayıp olduğunu söyledim. Komutan ise ekip göndereceğini söyledi. Okulun anahtarını istediler kameraya bakmak için. Kameraya baktıklarında Narin patika yoldan geldikten sonra kameranın görüşünden çıkıp sonra kayboluyor. Daha sonra Narin'i aramaya başladık."

Görüntüye göre Narin patika yoldan çıktığı için bağ bahçe her tarafa baktıklarını, bölgede başıboş köpeklerin olduğunu, jandarma ekiplerince getirilen köpeklerin de arama çalışmalarında yer aldığını, kanalın etrafına bakıldığını söyleyen Güran, "O gece her tarafa bakıldı, bulunamadı. Ertesi gün yine herkes aramalara katıldı." ifadelerini kullandı.

Güran daha sonra Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederek, "O da bizimle aramalara katıldı. Daha sonra dalgıç ekipleri geldi, aramalara katıldı. Şüphelendiğimiz her yere baktıktan sonra köye geldik." dedi. - "Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu" Daha önce Nevzat Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran arasında araç konusunda sorun yaşandığını ileri süren Güran, şu beyanda bulundu:

"Bu konudan sonra ise kardeşimin evinin sıvası için görüştük. Anlaşamayınca bu adamla (Nevzat Bahtiyar) biz yaklaşık 3 ay boyunca hiç görüşmedik. Kolluk kuvvetleri hep aileyi suçluyordu. Arama çalışmalarında köyde yer alan kuyuları da komutana söyledikten sonra baktık, kolluk demek ki benden şüpheleniyordu." Narin'e ait DNA örneğinin aracında tespit edildiğini gözaltına alındıktan sonra öğrendiğini belirten Güran, şunları kaydetti:

"Çıkmasa şaşardım. Beni medyanın önüne attılar. Battaniye meselesi ve petrolden yakıt aldığımı söylediler. 'Ceset senin aracında battaniyeye sarılı.' dediler. 'Asla.' dedim. Islak mendil aldığımı söylediler. 'Araçtan inmedim.' dedim. Daha sonra beni tutukladılar. Hayatım boyunca cezaevi görmedim. Narin'in cesedi bulunduktan sonra 'Bari bırakın yeğenimin cenazesine gideyim.' dedim, bırakmadılar. Bir aileyi yok ettiler. Beni niye tutukladılar? Beni tutuklamasalardı bu zalim (Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederek) zaten itiraf edecekti. 3 aydır bu adamla konuşmuyorum. 'Kabullenecek.' dediler. 'Kabullenmez.' dedim. Aracımda DNA çıktı diye sürekli aleyhimde ifade veriyor. Allah korusun aynı şey çocuklarımın başına gelse kardeşlerimin aracında aynı şey çıkar. Bu kadar kötülük neden bana yapılıyor?"

- "Bir DNA yüzünden başıma neler geldi" Salim Güran, savunmasını şöyle tamamladı: "Gitmediğim yeri HTS daraltılmış baz neden gösteriyor? Akrabalarımızın çoğu tutuklandı. Nevzat'ın bir tane aile üyesi var mı, yok. Hem kızımızı hem ailemizi yok etti. Herkes şov peşinde. Narin'den küçük kızım var ve görüşüme geldi. Yengem (Yüksel Güran) çocukları için, yeğenlerim kız kardeşleri için ölüyor. Kızımızı öldürdünüz, namusumuzu lekelemeyin. Niye karını ve kızını söylemiyorsun? Bizim ailemizi neden söylüyorsun? Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Kızımız gitti, bittik artık. Yeğenimin ölümüyle burada yargılanıyorum, bu benim ölümümdür. Bir DNA yüzünden başıma neler geldi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."