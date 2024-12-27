Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları savunma yaptı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın dün başlayan ikinci duruşması devam ediyor.

Duruşmada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın ardından avukatları Ali Eryılmaz ve Adnan Ataş savunma yaptı. Ali Eryılmaz, savunmasında, aileden hiç kimseye "katil budur" diye ithamlarda bulunmadıklarını, bir kişiye katil demek için bir delilin ve şüphenin olması gerektiğini belirtti. Meslektaşlarına seslenerek, savunmalarında ithamda bulunmamalarını isteyen Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Güran ailesinin namusu ve şerefiyle ilgili savunmalarda bulunmadık. Tamamıyla delillere yönelik savunmalar yaptık. Dosyada cinayetin oluş sebebi noktasında bir bulgu bulunmuyor. Müvekkilim kadar konuşup herkes dosyaya bir fayda sağlasaydı böyle bir tutum olmayacaktı. Kendi kabahatleriyle başkalarını karalamasınlar. Müvekkilimin üzerine suçu yüklemeye çalışıyorlar. Dosyada ne varsa her şey bellidir. O çocuğu kim öldürdüyse çıkıp söylemelerini istiyoruz. Hem kendilerini koruyacaklar hem de diğer iki sanığı kurtarmış olacaklar. Cinayeti bir kişi işlemiştir."

- "Katilin kim olduğunu biliyorlar, mağduru oynuyorlar" "Bir tutanakta Yüksel Güran evde hep erkek çocukları olduğu için bir yere gittiğinde Narin'i Maşallah'a bıraktığını söylüyordu. Bu cümle bile bir şeyleri gösteriyor. Arada ağızlarından bazı şeyleri kaçırmak zorunda kalıyorlar." diyen Eryılmaz, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne değindi.

"Ben de bir babayım." diyen Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rojin davası savcılık aşamasında. Babası her gün orada yattı, kalktı, çocuğum belki çıkar gelir diye. Çalmadık kapı bırakmadılar. Bu aile de aynı şeyi yapsaydı, gizli toplantılar yapmak, delilleri karartmak yerine Narin'i aramış olsalardı toplum nezdinde çok farklı olacaktı. Toplum baktı ki ailesi onu sahiplenmiyor, o nedenle Narin'in ailesi 85 milyon oldu. Narin bizim kızımızdır demesinler Narin onlar için artık öldü. Narin burada oturan herkesin kızıdır. Katilin kim olduğunu içlerinde biliyorlar, mağduru oynuyorlar."

- "Enes'i kurtarmak için bir senaryo oluşturmuşlar" Eryılmaz, savunmasında şu beyanlarda bulundu: "Enes'i kurtarmak için bir senaryo oluşturmuşlar. Koskoca köy bir araya geldi, Enes'i kurtarmaya çalıştılar. 19 gün boyunca binlerce insan Narin'i aradı. Narin aranırken birçok ihbar yapıldı. Hepsi de yanlış ihbarlar. Narin'in bulunmaması için her şeyi yaptılar. Belki Narin bulunmaz, delil yok olur ya da herkes gider biz cenazeyi çıkarırız diye düşündüler. Salim Güran komutanla ilk konuştuğunda kızın kaybolma saatini 15.30 söylüyor. Sonraki süreçlerde saatleri hep farklı söylüyor. Bunu Nevzat için mi yapacaklar? Cinayeti işleyenler bunlar. Aile içinde işlenen bir cinayet."

Nevzat Bahtiyar'ın iddia edildiği gibi evinde saklanmadığını, kapıya çıkıp jandarmaya teslim olduğunu öne süren Eryılmaz, "Müvekkilim su kesik olduğu için Salim'i arıyor. Zaten Salim de bu olayı doğruluyor." dedi. Adım sayar uygulamasına değinen Eryılmaz, "Adım sayar uygulaması, cebinizde ayrı, elinizde ayrı, çantada ayrı adım sayıyor ve başka bir sonuç veriyor. Salim Narin'i öldürürken telefonu elinden bırakmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, müvekkili Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti işlediğine yönelik somut bir delil bulunmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi. - "Cinayete ilişkin ciddi bir gerekçe ortaya konulamadı" Bahtiyar'ın avukatlarından Adnan Ataş da Arif Güran'ın kızının kaybolduğunu ailesinden değil başkalarından öğrendiğini belirterek, Salim Güran'ın olay günü tüm aile üyeleriyle görüştüğünü ama Arif Güran'ı aramadığını ileri sürdü.

"Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini değiştirdiği iddiaları var ama Güran ailesinin tüm üyeleri ifadelerini değiştiriyor. Müvekkilim Salim Güran'ın dostu. Köyde aile bireylerinin olmadığı gün Salim Güran'ın suçuna ortak edilmiştir." diyen Ataş, Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin duruşmaya gelmesini güvenlik gerekçesiyle uygun görmediklerini belirtti.

Ataş, müvekkilinin hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını ileri sürerek, şunları kaydetti: "Cinayet için bir gerekçe olması gerekiyor. Cinayete ilişkin bugüne kadar ciddi bir gerekçe ortaya konulamadı. Enes'in ifadeleri çok çelişkili. Saatlerde yanılmış olabilir ama hiç uyumaktan bahsetmemiştir. Daha sonra ise 'O saatlerde uyuyordum.' demesi farklı bir argüman. Salim'in işçisi R.A. hala da söylediği saatlerde ısrarcı çünkü kendisinin de yönlendirildiğini düşünüyoruz. Enes'in vücudunda 8-9 izden bahsediyoruz. Bu bir kavganın neticesinde olabilecek bir şey. Mısır koçanlarından olabileceğini düşünmüyoruz. Arif Güran'ın evi ve çevresinde bir şeylerin olduğu belli. Ne olduysa o yokuşun yukarısında oldu."

- "Müvekkilimde 4 gün boyunca cenazeyi yerinden çıkarıp yolun kenarına bırakma düşüncesi olmuş" Ataş, Salim Güran'ın ses kayıtlarına göre arama çalışmaları sırasında mısır tarlasına gidilmesini istemediğini, aramaya katılanları kanala doğru yönlendirmeye çalıştığını ileri sürdü. Daraltılmış baz raporuna göre Nevzat Bahtiyar'ın cinayet işlendikten sonra Arif Güran'ın evinin mevkisine gittiğini öne süren Ataş, savunmasını şöyle tamamladı:

"Cinayeti 4 sanık birlikte aynı anda karar vererek işlemedi. Müvekkilim her türlü olayın dışında kalıyor. Önce Salim Güran olay yerine gidiyor. Eylem birliği olmaz. 19 gün kolluğa bildirilmedi. Müvekkilimde 4 gün boyunca cenazeyi yerinden çıkarıp yolun kenarına bırakma düşüncesi olmuş ama asker var diye bu işlemi yapamamış. Bunun için 4 gün işe gitmediğini söyledi. Müvekkilim açısından cinayet ve cinayete iştirak durumu oluşmamıştır. Daraltılmış baza göre olay yerine giden en son kişidir. Güran ailesinin köylü üzerinde baskı kurduğunu biliyoruz. Çoban bile suç duyurusunda bulunmadığını söyledi. Müvekkilimin cinayetle ilgili iştirakını kabul etmiyoruz. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."