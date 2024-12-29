Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da temaslarda bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Diyarbakır'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

        Beraberinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey ile kente gelen Erbakan, bir otelde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge insanı ile kucaklaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Belirlenen asgari ücreti yeterli bulmadıklarını dile getiren Erbakan, "Biz paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti tesis edeceğiz. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran alın teriyle kazandığı geliriyle kimseye muhtaç olmadan yaşayan bir toplumu inşa edeceğiz." dedi.

        Erbakan, bölgede çözüm süreci gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki kardeşlerimizin taleplerinin yerine getirilmesi, batıda insanlarımız hangi haklara sahipse doğuda da aynı haklara sahip olması için elbette çözüm sürecine 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı. Erbakan, bu noktada bölgedeki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, önde gelen isimlerin, bölge halkının muhatap alınması gerektiğini belirtti.

        Bir gazetecinin, DEM Parti heyetinin dün İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yapılan açıklamaya ilişkin görüşlerini sorması üzerine Erbakan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne zeval vermeyecek şekilde bölgedeki insanımızın haklarının temsil edilmesi için gereken çalışma yapılmalıdır ancak Abdullah Öcalan örgüte 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa bunu da İmralı'dan yapması uygun olacaktır. Eğer böyle bir çağrıda bulunulacaksa da 'Hayır böyle bir şeye gerek yoktur.' demeyiz ama çözüm sürecinin bölge insanı, bölgedeki halkla yürütülmesi son derece önemlidir."

        Fatih Erbakan, daha sonra Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Diyarbakır 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, son iki seçimde partilerine gösterilen teveccühten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Necmettin Erbakan'ın yıllarca bu bölgeye çok büyük önem verdiğini, çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Erbakan, "Bugün aynı çizgide yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak aynı duygulara, düşüncelere ve sevgiye sahibiz. İstihdama ve ihracata yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz. Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, kitaplarımız hazır." diye konuştu.

        Tek listeyle gidilen seçimde Ali Erdem, yeniden il başkanı seçildi.

        Erbakan, ardından Mevlana Halit Mahallesi'nde partisinin Diyarbakır il başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Fatih Erbakan: Öcalan 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa, İmralı'dan yapması...
        Fatih Erbakan: Öcalan 'silah bırakın' çağrısı yapacaksa, İmralı'dan yapması...
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 polisin katılımıyla "narko-kapan" uygulama...
        Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 polisin katılımıyla "narko-kapan" uygulama...
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (12)
        Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 3'üncü gün (12)
        Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran cinayeti davasında açıklanan karara iliş...
        Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran cinayeti davasında açıklanan karara iliş...
        GÜNCELLEME - Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
        GÜNCELLEME - Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı