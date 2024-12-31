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        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu

        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:41
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        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
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        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini açıkladı.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, il genelinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıla girebilmesi için kapsamlı tedbirler alındı.

        Özellikle alışveriş merkezleri, semt pazarları, ana caddeler ve meydanlar gibi yoğunluk yaşanan bölgelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

        İl genelinde toplam 5 bin 285 kolluk kuvveti görev yapacak. Bu kapsamda 4 bin 85 polis ve 1300 jandarma personeli, 24 saat boyunca belirlenen görev alanlarında aktif şekilde bulunacak.

        Asayiş, trafik düzeni ve şehir içi ulaşımın düzenlenmesi amacıyla ekipler, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde denetimlerini artıracak. Özellikle sabit kontrol noktalarında araçlı ve yaya ekipleri etkin görev yürütecek.

        Yeni yıl kutlamaları çerçevesinde kamu kurumları, ibadethaneler, etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler yapılacak. Ayrıca yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele sürdürülecek.

        Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılık gibi olaylara karşı önleyici tedbirler planlanırken, konaklama tesisleri gibi alanlarda da kapsamlı kontroller gerçekleştirilecek. Halkın güvenliğini tehdit edebilecek olası durumlara karşı il genelinde teyakkuzda olunacak.

        Valilik, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi gerektiğini bildirerek, alınan tedbirlerin, halkın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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