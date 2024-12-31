Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında grup üyeleri sık sık tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının derin insani krizlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

        Kan, gözyaşı, katliam ve soykırımın yaşandığı bir yılın geride kaldığını ifade eden Ünsal, "Çocukların, kadınların ve masumların korunamadığı bir dünyada yaşıyoruz. Acı, çile, zulüm, vahşet ve soykırıma sessizlik, insanlığın tükendiği noktaya gelmiş durumdayız. İnsanlık adına ne kadar değer varsa çiğnenmektedir." diye konuştu.

        Program, okunan duayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
         “Yorgun uçak” olmaz, bakımsız uçak olur
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        Uzak Doğu ve Okyanusya ülkeleri yeni yıla girdi
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi
        Diyarbakır'da 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yeni yıl mesajı yayımladı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
        Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak
        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yılda umutla çocuklarını bekli...
        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yılda umutla çocuklarını bekli...