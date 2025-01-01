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        Diyarbakır'da asayiş uygulaması yapıldı

        Diyarbakır'da yeni yıl dolayısıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:25
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        Diyarbakır'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Diyarbakır'da yeni yıl dolayısıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kentte yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamalarda 4 bin 85 polis görev aldı.

        Uygulama kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynatılan mekanlara operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kumar oynayan 32 kişiye 295 bin 904 lira ceza kesildi, 5 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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