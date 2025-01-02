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        Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:18
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        Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

        Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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