Diyarbakır'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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