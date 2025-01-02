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        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle YKS'ye hazırlanıyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yaşayan ve bulundukları ortamda ders çalışma imkanı bulamayan lise mezunu 92 genç kız, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi" kapsamında okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:07
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        Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle YKS'ye hazırlanıyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yaşayan ve bulundukları ortamda ders çalışma imkanı bulamayan lise mezunu 92 genç kız, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi" kapsamında okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde kız öğrencilerin okuma oranlarını yükseltmek ve kırsalda yaşayan lise mezunu kızlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla geçen yıl "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında geçen yıl yürütülen çalışma sayesinde YKS'ye hazırlanan 14 kırsal mahalledeki lise mezunu 115 genç kızdan 60'ı çeşitli üniversitelere yerleşmeyi başardı.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında ise Bismil, Kayapınar, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir olmak üzere 6 ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan 92 genç kız, okullarda oluşturulan ders ortamında çalışarak sınava hazırlanıyor.

        Kızlar, haftanın 5 günü kendilerine tahsis edilen sıcak ve sessiz ortamda ders çalışarak hayallerindeki üniversiteyi kazanmayı hedefliyor.

        Bu okullarda görev yapan bazı öğretmenler de kızlara gönüllü olarak eşlik ediyor, çözemedikleri sorularda yardımcı oluyor.

        Lice ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde de kırsalda yaşayan 23 kız, kendilerine tahsis edilen sınıfta ders çalışıyor, soru çözüyor, sosyal aktivitelere katılıyor.

        Okuldaki gönüllü öğretmenler ise hafta sonu öğrencilerin eksik olduğu konularda konu anlatımı desteği sağlıyor.

        - "Onları eğitim ortamına entegre etmeye çalışıyoruz"

        Proje Koordinatörü Zekeriya Bakır, AA muhabirine, geçen yıl 115 öğrenci ile projeye başladıklarını, bu öğrencilerden 60'ının üniversiteye yerleştiğini, öğrencilerden birinin YKS'de ilk 9 bin öğrenci arasına girmeyi başardığını söyledi.

        Bu yıl da 6 ilçede 92 öğrenci ile projeyi devam ettiklerini belirten Bakır, amaçlarının herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursuna gitmeyen, üniversite sınavına hazırlanma imkanı bulamayan kırsaldaki kızlara belirli okullarda etüt ortamı hazırlayıp gönüllü öğretmenlerle onları üniversite sınavına hazırlamak olduğunu ifade etti.

        Öğrencilere destek kitapları dağıttıklarını anlatan Bakır, proje ile ilgili öğrenciler ve velilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi. Bakır, şöyle konuştu:

        "Bu yıl aralarında geçen yıl herhangi bir üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerimiz de var. Hedefimiz, kırsal kesimde yaşayan ve liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlanmak isteyen kız öğrencilerimizi YKS'ye hazırlamak. Bu sayede Diyarbakır'ımızın başarı ortalamasını da yükseltmek amacındayız. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına onları eğitim ortamına entegre etmeye çalışıyoruz."

        - "Kızlarımızın gayreti bizi motive ediyor"

        Lice Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Kızıl da kızların evde çalışma ortamının bulunmadığını, çoğunun evinde çalışma masası dahi olmadığını dile getirdi.

        Proje kapsamında daha önce sınıf olarak kullanılan yeri dizayn edip hazır hale getirdiklerini belirten Kızıl, bu sayede kırsalda yaşayan 23 öğrencinin sıcak bir ortamda gönüllü öğretmenler eşliğinde üniversite sınavına hazırlandığını bildirdi.

        Kızların üniversiteye hazırlanma konusunda çok gayretli olduğunu anlatan Kızıl, öte yandan kişisel gelişimlerini de desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

        Kızıl, "Kızlarımızın gayreti bizi motive ediyor. Umarım, bu yıl Lice, üniversite yerleştirme oranında ciddi bir sayıya ulaşacaktır." dedi.

        - "Burası çok sessiz ve ferah bir ortam"

        Öğrencilerden Mevlüde Taner (19) ise geçen yıl üniversite sınavına girdiğini ancak istediği puanı alamadığını söyledi.

        Taner, "Evde çalışma ortamım yok, o yüzden buraya gelip ders çalışıyorum. Burası çok sessiz ve ferah bir ortam. Hemşire olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Helen Gözen (17) de evde çalışma ortamının bulunmadığını dile getirerek, okulda daha verimli çalıştığını kaydetti.

        Velilerden Meliha Yıldırım, müdür ve öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilendiğini, ortam sayesinde kızı ve diğer öğrencilerin sıcak bir ortamda çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

        Yıldırım, "Köyde oturduğumuz için çalışma ortamımız iyi değil. O yüzden bu proje çok iyi oldu. Köyde dershane ortamı yok, imkanımız da yok. Burası dershane ortamı gibi istedikleri gibi çalışabiliyorlar. Burası olmasaydı kızım üniversiteye hazırlanamazdı. Burası sayesinde inşallah üniversiteyi kazanır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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