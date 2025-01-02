Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki kızlar, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle YKS'ye hazırlanıyor

ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yaşayan ve bulundukları ortamda ders çalışma imkanı bulamayan lise mezunu 92 genç kız, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi" kapsamında okullarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde kız öğrencilerin okuma oranlarını yükseltmek ve kırsalda yaşayan lise mezunu kızlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla geçen yıl "Türkiye Yüzyılında Kızlar Okuyor Projesi"ni hayata geçirdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ise Bismil, Kayapınar, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir olmak üzere 6 ilçedeki kırsal mahallelerde yaşayan 92 genç kız, okullarda oluşturulan ders ortamında çalışarak sınava hazırlanıyor.

Bu okullarda görev yapan bazı öğretmenler de kızlara gönüllü olarak eşlik ediyor, çözemedikleri sorularda yardımcı oluyor.

Proje Koordinatörü Zekeriya Bakır, AA muhabirine, geçen yıl 115 öğrenci ile projeye başladıklarını, bu öğrencilerden 60'ının üniversiteye yerleştiğini, öğrencilerden birinin YKS'de ilk 9 bin öğrenci arasına girmeyi başardığını söyledi.

Bu yıl da 6 ilçede 92 öğrenci ile projeyi devam ettiklerini belirten Bakır, amaçlarının herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursuna gitmeyen, üniversite sınavına hazırlanma imkanı bulamayan kırsaldaki kızlara belirli okullarda etüt ortamı hazırlayıp gönüllü öğretmenlerle onları üniversite sınavına hazırlamak olduğunu ifade etti.

Öğrencilere destek kitapları dağıttıklarını anlatan Bakır, proje ile ilgili öğrenciler ve velilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi. Bakır, şöyle konuştu: