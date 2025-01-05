Diyarbakır'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden yapılan hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmada, bohçacı kılığında güvenlik kamerası bulunmayan apartmanlara giren ve girdikleri bir evden ziynet eşyası çalan şüpheliler, bir apartmanın ve taksinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.