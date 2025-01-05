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        Diyarbakır'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 09:09 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:09
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        Diyarbakır'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden yapılan hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Çalışmada, bohçacı kılığında güvenlik kamerası bulunmayan apartmanlara giren ve girdikleri bir evden ziynet eşyası çalan şüpheliler, bir apartmanın ve taksinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Şüphelilerin belirlenmesi üzerine düzenlenen "Avcı" adlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Şüphelilere ait 10 milyon lira değerinde ev, arsa ve araçlara el konuldu.

        Zanlılardan birinin, hırsızlık olayı öncesi, daha önce işlediği suçlardan denetimli serbestlik kapsamında polis merkezine imza atmak için gittiği ve burada güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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