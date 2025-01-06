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        Diyarbakır'da yalnız kişi evinde ölü bulundu

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:07
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        Diyarbakır'da yalnız kişi evinde ölü bulundu
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kala Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve ilçede esnaflık yapan Ecevit Tuncay'ın, dün öğle saatlerine kadar iş yerini açmadığını fark eden yakınları ve komşuları evine gitti.

        Tuncay'ı evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Tuncay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tuncay'ın cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuncay'ın cenazesi ilçede yakınları tarafından toprağa verildi.

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