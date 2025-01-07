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        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:27
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        Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2011'den beri Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı semt polikliniği olarak hizmet veren merkez, Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmete girdi.

        Merkezde, kanal ve diş eti tedavisi, diş çekimi, hareketli ve sabit protez, koruyucu diş hekimliği hizmetleri ve çocuklar için yer tutucu uygulamasının da olduğu pek çok tedavi olanağı sunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Şehmus Aykal, merkezde 11 diş hekiminin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

        Vatandaşların randevularını ALO 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alarak merkezlerine başvurabileceklerini kaydeden Aykal, "Profesyonel bir anlayış ile mevcut kaynakları etkili ve verimli kullanarak çağdaş, güvenilir, zamanında ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak, hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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