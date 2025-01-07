Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2011'den beri Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı semt polikliniği olarak hizmet veren merkez, Bismil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmete girdi.

Merkezde, kanal ve diş eti tedavisi, diş çekimi, hareketli ve sabit protez, koruyucu diş hekimliği hizmetleri ve çocuklar için yer tutucu uygulamasının da olduğu pek çok tedavi olanağı sunuluyor.