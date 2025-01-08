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        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi

        Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, kentte basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:29
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        GÜNSİAD Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu gazetecilerle bir araya geldi
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        Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, kentte basın mensupları ile bir araya geldi.

        Bedirhanoğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşma ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine de değinen Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

        "Kürt meselesi Türkiye'de bütün toplumsal sorunların merkezinde yer alıyor. Ülkemizin ekonomik, siyasi ve hukuki problemlerinin tamamı bu meseleyle yakından bağlantılı. 1 Ekim 2024'ten bu yana, ülkemizde hem ekonomik hem de insani büyük maliyetlere sebep olan bu meseleyi çözmek adına hayati önem taşıyan tarihi günlerden geçiyoruz. Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da destek verdiği bu girişimin, tüm tarafların muhataplarınca da karşılık bulduğunu ve gün geçtikçe kuvvetlendiğini görüyoruz. Halkımızın, kangrene dönüşmüş bu sorunu bitirmek için yapılan bu tarihi girişimleri olgunlukla karşılamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin kahir ekseriyetinin bu süreci desteklemesinden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca bu girişimin Meclis'te ele alınıyor olmasını da süreç kadar değerli buluyoruz. Kürt meselesinin çözümü için çok değerli ve tarihi bir fırsatı yakaladık. Kürt meselesinin silahtan arındırılmasını, silahların devreden çıkarılması için yapılan bu girişimleri ve konunun demokratik siyaset alanında müzakere edilir hale gelmesini destekliyoruz. Tarihi bir kavşaktayız. Herkesin bu tarihi kavşakta üzerine düşeni yapmasını, sorumlulukla davranmasını, dönemin ruhuna uygun dil ve üsluba önem vermesini ve söylemlerinde durumun hassasiyetini gözeterek özenle hareket etmesini bekliyoruz."

        Bedirhanoğlu, GÜNSİAD olarak bu girişim için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirtti.

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