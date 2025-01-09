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        Diyarbakır'da AFAD, afet farkındalığı için 1 yılda 450 bin kişiye ulaştı

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, afetlerde farkındalık oluşturmak için geçen yıl 450 bin kişiye eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:23
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        Diyarbakır'da AFAD, afet farkındalığı için 1 yılda 450 bin kişiye ulaştı
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, afetlerde farkındalık oluşturmak için geçen yıl 450 bin kişiye eğitim verdi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da AFAD ekipleri, afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yediden yetmişe her yaştan vatandaşa ulaşmak için çalışma yürütüyor.

        Akademisyenlerden köy muhtarlarına, köydeki çocuklardan cami cemaatine kadar her kesimden vatandaşa ulaşmaya çalışan ekipler, geçen yıl afet, yangın, çığ, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) farkındalık ile AFAD gönüllüsüyle dağcılık eğitimi gibi 17 alanda 1415 eğitim programı düzenledi.

        Kent merkezi ve 17 ilçede eğitim kurumları, köy okulları, kamu kurum ve kuruluşları ile evleri gezen ekipler, afet öncesi hazırlık, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile toplanma merkezlerinin tespiti gibi birçok konuda bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçen yıl afetlerde farkındalık oluşturmak için verilen eğitimlerle 450 bin kişiye ulaşıldı.

        Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü kampüsünde yer alan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlerle katılımcılara teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı sağlandı.

        AFAD, personelinin taktik ve kabiliyetini geliştirmek için de her hava koşulunda zorlu parkurlarda "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" parolasıyla çalışmalarını sürdürdü.

        - "Bilinçlendirme ve diğer eğitimlerimiz devam edecek"

        AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen eğitim seferberliği kapsamında deprem öncesi ve sonrası yapılacaklar başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verdiklerini söyledi.

        İl Müdürlüğü olarak geçen yıl eğitim seferberliği kapsamında 17 alanda eğitim verdiklerini anımsatan Çakmak, "Geçen yıl toplam 1415 eğitim programı düzenlendik. Afetlerde farkındalık oluşturmak için 450 bin vatandaşımıza ulaştık." dedi.

        Farklı kurum ve kuruluştan 50 bin kişiye de deprem, çığ, yangın gibi afet türlerinde arama kurtarma ve müdahale konularında eğitimler verildiğini anlatan Çakmak, en önemli faaliyetlerden birinin akredite eğitimleri olduğunu belirtti.

        Çakmak, şunları kaydetti:

        "Örneğin Türkiye'de ilk defa Dicle Üniversitesinde akredite olan bir ekip kurduk. Yine Diyarbakır'da DEDAŞ'ın bir ekibini oluşturduk. Valimizin talimatıyla 190 kişilik bir ekip kurduk ve eğitimlerini tamamladık. Eğitimlerin ardından malzemelerini temin ettiler, çalışmalarına başladılar ve görev çıktığında görevlere dahil ediliyorlar. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar akredite 1500 arama kurtarma personeli yetiştirmek. Sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlardan akredite ekiplerimiz olacak. Şu anda da DSİ, Karayolları, Organize Sanayi Bölgesi'nde yetiştirdiğimiz ekiplerimiz mevcut. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bilinçlendirme ve diğer eğitimlerimiz devam edecek."

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