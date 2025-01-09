Diyarbakır'da AFAD, afet farkındalığı için 1 yılda 450 bin kişiye ulaştı

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, afetlerde farkındalık oluşturmak için geçen yıl 450 bin kişiye eğitim verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da AFAD ekipleri, afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yediden yetmişe her yaştan vatandaşa ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Akademisyenlerden köy muhtarlarına, köydeki çocuklardan cami cemaatine kadar her kesimden vatandaşa ulaşmaya çalışan ekipler, geçen yıl afet, yangın, çığ, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) farkındalık ile AFAD gönüllüsüyle dağcılık eğitimi gibi 17 alanda 1415 eğitim programı düzenledi. Kent merkezi ve 17 ilçede eğitim kurumları, köy okulları, kamu kurum ve kuruluşları ile evleri gezen ekipler, afet öncesi hazırlık, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenler ile toplanma merkezlerinin tespiti gibi birçok konuda bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçen yıl afetlerde farkındalık oluşturmak için verilen eğitimlerle 450 bin kişiye ulaşıldı. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü kampüsünde yer alan tatbikat alanında uygulamalı eğitimlerle katılımcılara teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı sağlandı. AFAD, personelinin taktik ve kabiliyetini geliştirmek için de her hava koşulunda zorlu parkurlarda "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" parolasıyla çalışmalarını sürdürdü.

- "Bilinçlendirme ve diğer eğitimlerimiz devam edecek" AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen eğitim seferberliği kapsamında deprem öncesi ve sonrası yapılacaklar başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verdiklerini söyledi. İl Müdürlüğü olarak geçen yıl eğitim seferberliği kapsamında 17 alanda eğitim verdiklerini anımsatan Çakmak, "Geçen yıl toplam 1415 eğitim programı düzenlendik. Afetlerde farkındalık oluşturmak için 450 bin vatandaşımıza ulaştık." dedi.