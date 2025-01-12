Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda, M.V. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kadının üzerinde tabanca ve dolu şarjör bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince kavgaya karıştığı gerekçesiyle M.C.V, R.O, V.G, Ş.G, H.G. ve S.G. yakalandı.

        Polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı; olay anı...
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı; olay anı...
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
        Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü: 1-0
        Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor