Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı, kavgaya karıştığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, M.V. (39) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kadının üzerinde tabanca ve dolu şarjör bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince kavgaya karıştığı gerekçesiyle M.C.V, R.O, V.G, Ş.G, H.G. ve S.G. yakalandı.
Polisin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışması sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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