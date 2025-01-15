Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da geçen yıl anlaşmalı boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi silahla öldüren tutuklu sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Adem M. ile kardeşleri Abdullah ve Mahmut M. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktul Sevda M. ile sanık Adem M'nin yaklaşık 10 yıl evli kaldıkları ve bu evlilikten 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Çiftin 1 Nisan 2024'te anlaşmalı boşandığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Boşanmanın gerçekleştiği gün adliye çıkışında Adem M, ticari taksiyle boşandığı eşi Sevda M. ile birlikte yaşadığı Mehmet S'nin Bağlar ilçesindeki ikametine doğru gitmiştir. Ardından Mahmut, Abdullah ve Bedirhan M. de aynı adrese gitmiştir. Tüm şüpheliler aynı araçta beklemiştir. İkametlerine doğru giden Sevda M. ve Mehmet S'ye şüpheliler Adem ve Bedirhan M. birden fazla kez ateş etmiştir. Abdullah ve Mahmut M, olay yerinde bulunan araçlarıyla Adem M'yi alarak uzaklaşmıştır. Şüphelilerden Bedirhan M. de araca binmeden olay yerinden uzaklaşmıştır."

Olaydan bir gün sonra tabancalarla güvenlik güçlerine teslim olan Adem M. ile yakalanan Abdullah ve Mahmut M'nin tutuklandığı kaydedilen iddianamede, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bedirhan M'nin dosyasının ayrıldığı ifade edildi.

İddianamede, Adem ve yeğeni Bedirhan M'nin Sevda M. ve Mehmet S'yi tasarlayarak ve birlikte hareket ederek öldürdükleri, Mahmut ve Abdullah M'nin de "suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulundukları" kaydedildi.

- İstenen ceza

İddianamede, sanık Adem M'nin "tasarlayarak kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.