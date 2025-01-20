Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Gazze'deki ateşkes anlaşması Diyarbakır'da kutlandı

        İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması Diyarbakır'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki ateşkes anlaşması Diyarbakır'da kutlandı
        ABONE OL

        İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması Diyarbakır'da kutlandı.

        Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen programda, merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Ali Camisi'nde yatsı namazının ardından "şükür namazı" kılındı.

        Namazın ardından Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, araç konvoyuyla kutlama yaptı.

        15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir hedefine ulaşmadan Hamas ile anlaşmaya varmak zorunda kaldığını söyledi.

        "Ateşkes direnişin zaferi, işgalin kesin mağlubiyetidir." diyen Tekdemir, şöyle konuştu:

        "Ateşkesin hayata geçmesinin ardından üzerimize çok iş düştüğünü vurgulayalım. Kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için çok çabalamamız gerekecek. Siyonist rejimi ve ona destek olanları tüm dünyanın vicdanında mahkum etmek, bu vahşi soykırımcılara, bebek katillerine yeryüzünü yaşanılmaz hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katmamız gerekecek. Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor"
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Elon Musk'tan garip selamlama
        Elon Musk'tan garip selamlama
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Trabzonspor evinde farklı kazandı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Galatasaray, Skriniar'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz...
        Narin Güran cinayetinde, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz...
        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan i...
        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan i...
        Otomobil park halindeki römorka çarptı: Nine öldü, eşi ve 2 torunu yaralı
        Otomobil park halindeki römorka çarptı: Nine öldü, eşi ve 2 torunu yaralı
        Diyarbakır'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yar...
        Diyarbakır'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yar...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarıla...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarıla...
        16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutu...
        16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutu...