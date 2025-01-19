Diyarbakır'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin kullandığı 01 ABL 848 plakalı otomobil, kırsal Selman Mahallesi mevkisinde park halindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü S.Ç. ile araçtaki M.B.K. ve H.B.K, sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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