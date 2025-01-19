Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.Ç'nin kullandığı 01 ABL 848 plakalı otomobil, kırsal Selman Mahallesi mevkisinde park halindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan B.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü S.Ç. ile araçtaki M.B.K. ve H.B.K, sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        Bu acıya yürek dayanmaz! İki kuzen birlikte can verdi
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarıla...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarıla...
        16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutu...
        16 yaşındaki çocuğu zorla otomobile bindirip kaçıran şüphelilerden 1'i tutu...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:
        Diyarbakır'da bir gencin zorla araca bindirilip kaçırılmasıyla ilgili 1 şüp...
        Diyarbakır'da bir gencin zorla araca bindirilip kaçırılmasıyla ilgili 1 şüp...
        Mermi başını sıyırıp içecek dolabına isabet etti
        Mermi başını sıyırıp içecek dolabına isabet etti
        12 yıllık cinayet daraltılmış baz çalışmasıyla çözüldü; oğlu kardeşi ve yeğ...
        12 yıllık cinayet daraltılmış baz çalışmasıyla çözüldü; oğlu kardeşi ve yeğ...