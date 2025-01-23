Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı

        Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında toplantı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binasında, anne ve bebek sağlığını korumak, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen eylem planı kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri başkanlıklarından yöneticiler, bu alanda görevlendirilen uzmanlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katıldı.

        İldeki normal doğum süreçlerine ilişkin güncel veri ve istatistiklerin değerlendirildiği toplantıda, mevcut sorunların tespiti, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda Diyarbakır'ın bu konudaki hedeflerinin netleştirilmesi ele alındı.

        Katılımcılar, toplantıda, normal doğumun teşvik edilmesi için farkındalık çalışmalarının artırılması, sağlık çalışanlarının bu konuda daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için ortak çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çekti.

        Toplantıdan elde edilen sonuçlar, Sağlık Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda uygulanacak eylem planlarına rehberlik edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle kar...
        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle kar...
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı