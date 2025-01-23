Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında toplantı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binasında, anne ve bebek sağlığını korumak, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen eylem planı kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri başkanlıklarından yöneticiler, bu alanda görevlendirilen uzmanlar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları katıldı.

İldeki normal doğum süreçlerine ilişkin güncel veri ve istatistiklerin değerlendirildiği toplantıda, mevcut sorunların tespiti, somut çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda Diyarbakır'ın bu konudaki hedeflerinin netleştirilmesi ele alındı.

Katılımcılar, toplantıda, normal doğumun teşvik edilmesi için farkındalık çalışmalarının artırılması, sağlık çalışanlarının bu konuda daha etkin bir şekilde yönlendirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi için ortak çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıdan elde edilen sonuçlar, Sağlık Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda uygulanacak eylem planlarına rehberlik edecek.