Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        PORTRE - Diyarbakır'ın "Gaffar Babası" görev yaptığı kentte unutulmuyor

        AZİZ ASLAN - Diyarbakırlılar, 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        PORTRE - Diyarbakır'ın "Gaffar Babası" görev yaptığı kentte unutulmuyor
        ABONE OL

        AZİZ ASLAN - Diyarbakırlılar, 24 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmuyor.

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, iki yıl sonra da şube müdürlüğüne terfi etti.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1986'da görev alan Okkan, bu ilde 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Okkan, 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilerek, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

        Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü 17.40 sıralarında makamından çıkarak Valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

        Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

        - İhtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere desteğini esirgemedi

        Görev yaptığı süre boyunca kentteki huzuru en üst seviyeye çıkaran Okkan, meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek oldu.

        Ali Gaffar Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle geliştirdiği iyi ilişkilerle Diyarbakırlıların gönlünde taht kurdu.

        - Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıktı

        Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez Okkan'ın emriyle sokağa çıkarak trafiği yönetti. İki otomobil alan Ali Gaffar Okkan, mavi ve beyaz renklerde boyattığı araçlarda ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ederken, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım etti.

        - Tebdili kıyafetle kenti dolaştı

        Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunup sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, zaman zaman yolda gördüğü yaşlıları da makam aracıyla evlerine bıraktı.

        Okkan, bu sayede talep ve sıkıntılarını iletme fırsatı bulan Diyarbakırlıları sık sık makamında ağırladı.

        - Çocukları eğitime kazandırdı, gençleri spora yönlendirdi

        Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destek sunarak onları eğitime kazandırdı. Gençleri terör ve uyuşturucu örgütlerinden uzak tutmak için spora yönlendirdi, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu.

        - Gece şehirdeki güvenliği takip ediyordu

        Okkan, şehirde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürüttüğü mesainin yanı sıra Diyarbakır'ın kritik noktalarına kurdurduğu kameralardan da gece geç saatlere kadar makam odasındaki dev ekrandan sokaklardaki gelişmeleri takip etti.

        - Diyarbakırspor'un "onursal başkanı" ilan edildi

        Diyarbakırspor'un 1. Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için uğraş veren Ali Gaffar Okkan, bunun için yoğun mesaisi arasında bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.

        Yeşil kırmızılı ekibin sahasında oynadığı tüm maçları, sahaya çıkış tünelinin kapısından izleyip futbolcuların gol sevincine ortak olmasıyla taraftarın da gönlünü kazanan Okkan'a, tribünlerden maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulunuluyordu.

        Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a beslediği sevgiyi sık sık dile getiren Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

        - Diyarbakırlılar çocuklarına ismini verdi

        Diyarbakırlılar Okkan'a duydukları sevgi nedeniyle hatırasını yaşatmak için doğan çocuklarına onun ismini verdi.

        Kentte "Ali Gaffar" ismini taşıyan onlarca çocuktan bazıları, şehadetinin yıl dönümünde Sakarya'ya giderek Okkan'ı mezarı başında yad ediyor.

        Türk Polis Teşkilatının 11 Nisan 2022'de 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün içinde oluşturulan "Şehitler Köşesi" ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın balmumu heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

        İki yıl önce anma etkinlikleri kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından, Şehit Okkan'ın anısına hazırlanan video paylaşıldı.

        Geçen yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince, Diyarbakır Stadyumu'nda "Diyarbakırspor'un Efsane Takımı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anma Maçı" programı düzenlendi.

        Program kapsamında oynanan maçta, aralarında 2000-2001 sezonu 1. Lig şampiyonu olan Diyarbakırsporlu futbolcuların da bulunduğu iki takım sahaya 21 ve 54 numaralı "Gaffar Okkan" resminin bulunduğu formalarla çıktı.

        Kentte görev yaptığı 4 yıl boyunca Diyarbakırlıların gönlünde yer edinen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, kentte her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı
        Diyarbakır'da "Normal Doğum Eylem Planı" toplantısı
        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle kar...
        Filistinli öğrenciler İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle kar...
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı