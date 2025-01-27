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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:26
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Dibek Mahallesi kırsalında gömülü halde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğe ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve el çantası ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

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