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        Çermik'te kan bağış kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:00
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        Çermik'te kan bağış kampanyası düzenlendi
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        Türk Kızılay tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

        Türk Kızılay tarafından Çermik ilçesinde yapılan kan bağış kampanyasında 3 gün içerisinde 253 ünite kan toplandı.

        Kan ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen kampanyada, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri

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