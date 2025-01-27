Çermik'te kan bağış kampanyası düzenlendi
Türk Kızılay tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından Çermik ilçesinde yapılan kan bağış kampanyasında 3 gün içerisinde 253 ünite kan toplandı.
Kan ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen kampanyada, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.