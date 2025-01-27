Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Miraç Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de 2 bin, Batman'daki Necat Nasıroğlu Camisi'nde 1500, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1000 ve Bingöl'deki Selahaddin Eyyubi Camisi'nde 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulundu.

Öte yandan, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde okunan mevlidin ardından 2 bin kişiye yemek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Kandil dolayısıyla yaklaşık 5 bin 500 kişiye kandil simidi ve salep ikramında bulunduklarını kaydeden Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​