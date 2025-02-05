Diyarbakır'da uzmanından üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uyarı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özel, kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Özel, geçen yıl ile bu yıl arasında acil servise başvuru oranlarında anlamlı bir değişiklik olmadığını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Kış aylarında, mevsimsel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanması beklenen bir durumdur. Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, bulunulan ortamların yetersiz havalandırılması ve hava sıcaklığındaki ani değişimler enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırır. Özellikle grip, nezle, Kovid-19 ve RSV gibi virüsler temas ve solunum yoluyla bulaştığı için hasta bireylerle yakın temas enfeksiyon riskini artırır."

Özel, mevsimsel hastalıkların yayılmasını artıran faktörler arasında kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre bulunma, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve toplu alanlarda virüslerin hızlı yayılması olduğunu bildirdi.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için kapalı alanların sık sık havalandırılmasını, hasta kişilerle temasın sınırlandırılmasını, ellerin düzenli olarak yıkanmasını ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Özel, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için sağlıklı beslenmeye ve düzenli uykuya dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hafif semptomları olan hastaların öncelikle aile hekimlerine veya polikliniklere başvurmalarının daha doğru olacağını ifade eden Özel, böylece acil servislerin kritik hastalar için ayrılabileceğini anlattı.