DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Açıklamanın içeriğini net olarak bilmemekle birlikte, açıklamanın kendisinde Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin yattığını belirtmek istiyorum." dedi.

Tuncer Bakırhan, partisince Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir tarafında bu buluşmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

"Türkiye, Sayın Bahçeli ile başlayan, İmralı'ya iki kez heyetimizin gitmesiyle birlikte Öcalan'ın sürece dahil olduğu çok önemli tartışmaları yaşıyor. Bu tartışmalardan bir süreç çıkmasını umuyoruz, bu tartışmaların bir barış sürecine evrilmesini istiyoruz. Bunu istemek yetmiyor, aynı zamanda bunun altyapısını da oluşturmak gerekiyor." ifadesini kullanan Bakırhan, herkesin sorunun çözümüne dönük bir irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacağı iddiasına ilişkin, "Mesele sadece bir çağrı meselesi değil, çağrı yapılabilir. Bu konuda Öcalan'ın bir hazırlığı olduğunu dün de söyledik, çok tarihi bir açıklamaya hazırlandığını da belirttik." dedi.

Tuncer Bakırhan, "Açıklamanın içeriğini net olarak bilmemekle birlikte, açıklamanın kendisinde Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin yattığını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Programda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.