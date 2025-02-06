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        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:55
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        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Serin-2 Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, hayatını kaybeden binlerce vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Tanrıkulu, "Diyarbakır'da yurttaşlarımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı. Binlerce konut hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı durumda. İkinci yılında burada bu enkazın önündeyiz. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acıyı yaşayanların acısına birkez daha ortak oluyorum. Depremi önleyemeyiz, deprem bir doğal felakettir ama depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

        Anmaya, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı

        Depremde yıkılan Galeria Sitesi önüne gelen vatandaşlar da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren yakınları için dua etti, gözyaşı döktü.

        Depremde 9 yakınını kaybeden Mehmet Buldu, depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Hayatını kaybeden 9 yakınını anmak amacıyla ailesiyle birlikte site enkazı önüne geldiklerini ifade eden Buldu, şöyle konuştu:

        "Allah bir daha böyle ağır bir felaketi hiçbir insana göstermesin. Gerçekten acımız büyük. İkinci yıl bitiyor ama sanki yeni olmuş gibi içimizde hüzün ve acı var. Depremden sonra 13 gün boyunca onları bekledik, enkazın altındaydılar. Tekrar o üzüntüyü paylaşmak amacıyla buraya geldik. Onlara ve tüm hayatını kaybedenlere dua etmek için geldik. Üzgünüz, Rabbim hepimizi böyle afetlerden korusun."

        Depremde ablası, eniştesi ve 3 yeğenini kaybeden Mehmet Şirin Ekinci de bir yeğeninin düğününe bir hafta kala hayatını kaybettiğini anlattı.

        Depremde yıkılan sitenin önüne geldiklerini, günlerce beklediklerini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

        "Yüzümüz gülse de içimiz yanıyor. Deprem 2023'te oldu ama her gün benim için acı dolu geçiyor. Ailem ile birlikte Silvan ilçesinden buraya geldik. Acımız aynı, o gün yaşadığım hisleri tekrar yaşıyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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