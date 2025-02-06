6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde 9 akrabasını kaybeden Pınar hemşire, onların anılarıyla yaşıyor

MEHMET SIDDIK KAYA - 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi ile 7 akrabasını kaybeden hemşire Pınar Ak, yakınlarından geriye kalan anılarla hayata tutunuyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıl önce göreve başlayan 28 yaşındaki hemşire Pınar Ak, 6 Şubat 2015'teki depremlerde memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 2 kardeşi ve 7 akrabasını kaybetti.

Hemşire Ak, AA muhabirine, ailesinin Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Üçgözler Apartmanı'nda yaşadığını, depremde binanın yıkıldığını ve annesi Aynur, babası Turan, kardeşleri Deniz Can (21), Yusuf Barış (19) ve Hasan Efe Ak'ın (7) enkaz altında kaldığını anlattı.

Ak, depremden 10 dakika sonra kardeşinden "Bina yıkıldı, Allah'a emanet olun." mesajı aldığını belirterek, havanın aydınlanmasıyla Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a gittiğini söyledi.

Ailesinin yaşadığı binada akrabalarıyla kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

"Ailemin bulunduğu binada eniştem krikoyla bir delik açtı. Bir insanın sığamayacağı kadar küçük bir delikten kardeşlerime ulaşmaya çalışıyordu. Hasan Efe'yi o gece çıkardık. Arkasından Deniz Can'ı çıkardık. İlk müdahalesini ben yaptım. 'Başka bir hastaneye sevk edelim' dediler. Yolda tekrar kalbi durmuş. Müdahale ettiler ama maalesef hastanede vefat etti. Annem ve babamı ertesi gün yine ben çıkardım. Annem ve babam yatak ve tavan arasında sıkışmıştı. İlk müdahalelerini yaptım. Başka bir eve götürdük. Kardeşlerimi sorup durdular ama ben sadece 'Hastanedeler' diyebildim. Hiçbir şey söyleyemedim. Babam hastaneye gidip onları görmek istediğini söyleyince mecbur kalıp vefat ettiklerini anlattım.

Annem, teyzemleri, dayımları sordu. Onlar da vefat etmişlerdi. Teyzem, dayım, kuzenlerim, eniştem, yengem yan sokakta oturuyorlardı. Hepsi farklı binalarda ama oradaki bütün evler yıkıldığı için hiç kimse kurtulamadı. Diğer erkek kardeşim Yusuf Barış'ı 5. günde çıkardık ama vefat etmişti."

- "Unutulmuyor bu acı. Asla unutulmayacak"