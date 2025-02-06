Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde 9 akrabasını kaybeden Pınar hemşire, onların anılarıyla yaşıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi ile 7 akrabasını kaybeden hemşire Pınar Ak, yakınlarından geriye kalan anılarla hayata tutunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde 9 akrabasını kaybeden Pınar hemşire, onların anılarıyla yaşıyor
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi ile 7 akrabasını kaybeden hemşire Pınar Ak, yakınlarından geriye kalan anılarla hayata tutunuyor.

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıl önce göreve başlayan 28 yaşındaki hemşire Pınar Ak, 6 Şubat 2015'teki depremlerde memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 2 kardeşi ve 7 akrabasını kaybetti.

        Hemşire Ak, AA muhabirine, ailesinin Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Üçgözler Apartmanı'nda yaşadığını, depremde binanın yıkıldığını ve annesi Aynur, babası Turan, kardeşleri Deniz Can (21), Yusuf Barış (19) ve Hasan Efe Ak'ın (7) enkaz altında kaldığını anlattı.

        Ak, depremden 10 dakika sonra kardeşinden "Bina yıkıldı, Allah'a emanet olun." mesajı aldığını belirterek, havanın aydınlanmasıyla Diyarbakır'dan Kahramanmaraş'a gittiğini söyledi.

        Ailesinin yaşadığı binada akrabalarıyla kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Ak, şöyle konuştu:

        "Ailemin bulunduğu binada eniştem krikoyla bir delik açtı. Bir insanın sığamayacağı kadar küçük bir delikten kardeşlerime ulaşmaya çalışıyordu. Hasan Efe'yi o gece çıkardık. Arkasından Deniz Can'ı çıkardık. İlk müdahalesini ben yaptım. 'Başka bir hastaneye sevk edelim' dediler. Yolda tekrar kalbi durmuş. Müdahale ettiler ama maalesef hastanede vefat etti. Annem ve babamı ertesi gün yine ben çıkardım. Annem ve babam yatak ve tavan arasında sıkışmıştı. İlk müdahalelerini yaptım. Başka bir eve götürdük. Kardeşlerimi sorup durdular ama ben sadece 'Hastanedeler' diyebildim. Hiçbir şey söyleyemedim. Babam hastaneye gidip onları görmek istediğini söyleyince mecbur kalıp vefat ettiklerini anlattım.

        Annem, teyzemleri, dayımları sordu. Onlar da vefat etmişlerdi. Teyzem, dayım, kuzenlerim, eniştem, yengem yan sokakta oturuyorlardı. Hepsi farklı binalarda ama oradaki bütün evler yıkıldığı için hiç kimse kurtulamadı. Diğer erkek kardeşim Yusuf Barış'ı 5. günde çıkardık ama vefat etmişti."

        - "Unutulmuyor bu acı. Asla unutulmayacak"

        Ak, depremde 2 kardeşi ve 7 akrabasının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Halen kabullenemiyorum. Bir gün gelecekler diye bekliyorum. Paramedik olan Deniz Can'ın kıyafetleri bende. Yusuf Barış'ın bileğinde bir künye vardı. Enkazdan sadece onu alabildim. Her şey enkaz altında kalmıştı. Onların anılarıyla yaşıyorum. Unutulmuyor bu acı. Asla unutulmayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı al...
        Diyarbakır'da depremde ölenler, Serin-2 Apartmanı enkazının kaldırıldığı al...
        Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil alev aldı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Narin Güran'ın katledilmesi; Nevzat Bahtiyar'ın avukatı istinafa başvurdu
        Narin Güran'ın katledilmesi; Nevzat Bahtiyar'ın avukatı istinafa başvurdu
        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf...
        Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf...