Diyarbakır'da refüje çarpan otomobil alev aldı; o anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.