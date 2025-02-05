Narin Güran'ın katledilmesi; Nevzat Bahtiyar'ın avukatı istinafa başvurdu

DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Avukat Adnan Ataş, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırılan müvekkili Nevzat Bahtiyar’ın aldığı cezaya karşı Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AVUKATINDAN İSTİNAF BAŞVURUSU

Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ataş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne müvekkili hakkında istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçesinde diğer 3 sanık hakkında verilen kararın doğru olduğu kanaatinde olduklarını belirten Ataş, “Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursundan döndükten sonra saat 15.15 sularında Arif Güran'ın ikameti ve ahırı civarına ulaştığı, ev ve ahır bölgesinde aile üyelerinin bulunduğu, öldürme eyleminin ev ve ahır arasındaki bir bölgede gerçekleştiği, Güran ailesi üyeleri tarafından kolluğun yönlendirilme çabası ile Narin'in bulunmaması için gerçeğe aykırı beyan ve saatlerin ifade edilmesi, ahırın yanındaki kanın hindi kanı olduğu belirtilerek muhtemel olay yerindeki delilin gizlenmeye çalışılması, abi Enes Güran'ın vücudundaki izler nedeniyle cinayet anında olay yerinde bulunduğu ve boğuşmanın içerisinde olması, anne Yüksel Güran'ın evde olduğuna ilişkin beyanı nedeniyle olay yerinde bulunduğunun sabit olması, anne Yüksel Güran'ın Narin'in ölümünü kabullenişine ilişkin tavırları nedeniyle Narin'in ölümünden haberdar olduğu, amca Salim Güran'ın kolluğu yönlendirme noktasındaki eylemleri, Salim Güran'ın aracında bulunan maktule ait DNA ve cenazeyi müvekkile teslim etmesi, müvekkili ve ailesini silahla tehdit etmesi nedeniyle diğer iki sanıkla birlikte cinayete iştirak ettiği, dolayısıyla Narin'in ölümünün aile içi bir cinayet eylemi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle mahkemece üç sanık hakkında verilen cinayete iştirak suçuna ilişkin kararın doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi.