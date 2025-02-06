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        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu

        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:28
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        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu
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        Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na geldi.

        Mezar taşlarını temizleyen ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı aileler, depremde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döktü.

        Depremde eşi, oğlu, babası, kardeşi ve yengesini kaybeden Yazgül Çaçan (47), depreme merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandığını söyledi.

        Enkaz altından 72 saat sonra çıkarıldığını belirten Çaçan, ampute edilen sol bacağına protez takıldığını anlattı.

        Depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarını ziyaret ettiğini ve onlara dua ettiğini ifade eden Çaçan, "Sinirlerim bozuk, gece uyuyamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum. Oğlumun fotoğraflarına bakıp ağlıyorum. Her zaman mezarlığa geliyorum, buraya gelince biraz ferahlıyorum. İki yıl geçti ama acısı hiç bitmiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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