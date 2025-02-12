Diyarbakır'da, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" okullarda açılan sergiyle tanıtılıyor

Ayrıca sergiyi gezen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere eğitim modelini anlattıklarını ifade eden Özkan, serginin her okulda bir hafta açık kalacağını belirtti.

Devamı niteliğinde olan tanıtım sergilerini okullarda açmaya başladıklarını ifade eden Özkan, "Sergilerin ilkini Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde açtık. 'Köklerden Geleceğe' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yapıyoruz." dedi.

Yeni müfredatı anlatan fotoğraf, resim, şema ve şablonların yer aldığı sergi alanını, öğretmenler, öğrenciler ve öğretmenler gezmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla merkez Kayapınar ilçesindeki lisede sergi alanı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.