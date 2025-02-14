Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 559 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 559 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te, dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pervari'de 23, Eruh'ta 13, Baykan'da 17 ve Şirvan'da 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca Pervari-Siirt kara yolunda da ilçe merkezinden Gölköy'e kadar ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Batman

Batman'da, gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Gercüş'te 54 köy ile 13 mezra, Kozluk'ta 13 köy ile 41 mezra, Sason'da ise 56 köy ile 59 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları ulaşıma açmak için çalışmaları devam ediyor.

- Şırnak

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 13, Uludere'de ise 1 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde belediye ekipleri, ana ve ara arterlerde kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.

- Bingöl

Bingöl'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 61, ilçelerden Adaklı'da 10, Genç'te 46, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 4, Yedisu'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.