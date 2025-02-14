Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Tahar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla bacağından vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

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