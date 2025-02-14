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        Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı

        TUNCELİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:15
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        Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
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        TUNCELİ'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Tahar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla bacağından vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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