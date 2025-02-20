Diyarbakır'da sağlık ekiplerinden kırsal mahallelerdeki hastalara mobil hizmet

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da sağlık ekipleri kırsalda yaşayan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çeken hastaları evlerinde ziyaret ederek mobil hizmet sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Sağlık müdürlüklerince aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşturulan mobil sağlık ekipleri kırsal mahallelere giderek hamileler, yaşlılar ve çocuklara evlerinde koruyucu sağlık hizmeti sunuyor, kronik rahatsızlığı bulunanların da takibini yapıyor.

Ziyaret ettikleri hanelerde yaşayanları muayene ederek tansiyon ve şeker ölçümlerini yapan ekipler, erken müdahale sayesinde hastalıkların ilerlemesinin de önüne geçiyor.

Belirlenen program çerçevesinde kırsal mahallelere ulaşan ekipler, vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırarak tedavi ve yönlendirme süreçlerini daha etkin hale getiriyor.

- "Riskli gördüğümüz kişileri üst basamak sağlık hizmetlerine yönlendiriyoruz"

Beraberindeki ekiplerle Ergani'nin kırsal Karpuzlu Mahallesi'nin Gediçik mezrasına giden İlçe Sağlık Müdürü Rüstem Kuzan, AA muhabirine, mobil sağlık hizmetlerinin 2018 yılından bu yana sürdüğünü söyledi.

Ulaşımı zor olan kırsaldaki yerleşim yerlerine giderek sağlık hizmeti sunduklarını ifade eden Kuzan, temel amaçlarının koruyucu sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Kuzan, şunları kaydetti:

"Ekip ruhuyla köylere gitmeye çalışıyoruz. Köylere ulaştığımızda önceliklerimizden biri de sağlığın korunmasıyla ilgili bilgiler vermek. Genellikle kronik hastalıklara yönelik hizmet veriyoruz. Tansiyon, boy-kilo ve şeker ölçümü yaparak riskli gördüğümüz kişileri üst basamak sağlık hizmetlerine yönlendiriyoruz. Çünkü bazı hastalıklar belirti vermeden sinsi ilerleyebilir ve insanlar fark etmeyebilirler."

Kuzan, sağlık çalışanlarının gittikleri evlerde hastaların tüm sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, hassasiyetle hizmet verdiklerini söyledi.

- "Onların mutluluğu bizi de huzurlu kılıyor"