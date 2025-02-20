Diyarbakır'da mobilya fabrikasında yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet yürüten mobilya fabrikasında yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tahliye tatbikatı düzenlendi.

Diyarbakır OSB'de olası yangınlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla bir mobilya fabrikasında gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Diyarbakır OSB İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden 40 personel ve 10 araç katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği yaklaşık 150 kişinin çalıştığı fabrikada yangın çıktı.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler fabrikada çalışanları hızla tahliye etti.

Kimyasal maddeye maruz kalan bir kişi KBRN timi tarafından güvenli bir alanda izole edilip, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, katılımcılara teşekkür etti.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan sözlerine Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Fidan, "Diyarbakır OSB olarak bu tatbikatları her yıl yapıyoruz. Bu tatbikatları sürekli yapıp, fabrikaları bilgilendirmemiz lazım." dedi.

Olası bir yangında nasıl hareket edileceğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Fidan, bundan sonra da bu tatbikatları daha sık hale getirip, fabrikaları bilgilendireceklerini kaydetti.

Fidan, "Fabrikalarımızı daha sık denetleyeceğiz. AFAD'ın ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çalışmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın yapıldığı fabrikanın genel müdürü Salih Eğilli de mobilya sektörünün yangın riskinin en fazla olduğu çalışma gruplarından biri olduğunu belirterek, hem çalışanları hem yönetim kadrosunu daha da bilinçlendirmek için her yıl rutin tatbikatlar yaptıklarını, olası yangınlarda kayıp yaşamamak amacıyla bu çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.