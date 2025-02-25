Diyarbakır'da bir kişi anne ve babasını silahla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Necati A. ve annesi Fener A'ya silahla ateş etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir kişi anne ve babasını silahla öldürdü.

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