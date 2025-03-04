Diyarbakır'da 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 yıl önce bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2023 yılında Mikail Balan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden V.T, M.T, M.S.T, M.A. ve M.Ş.G. ile suça sürüklenen çocuk E.T. (15) tutuklandı, 10'u ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 2 yıl önce Mikail Balan'ın öldürülmesine ilişkin Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma yapılmıştı.

Balan'ın "aralarında ilişki bulunduğu öne sürülen M.T'nin bazı yakınlarının azmettirmesi sonucu suça sürüklenen çocuk E.T. tarafından tabancayla öldürüldüğü" iddiası üzerine 27 Şubat'ta "Çadır" adlı operasyon düzenlenmiş, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk 16 şüpheli yakalanmıştı.