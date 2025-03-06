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        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:36
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        Diyarbakır'da kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kaya altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Lice İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

        Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, kaya altına gizlenmiş ve üzeri taşla kapatılmış halde 2 el bombası, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 7 şarjör, 53 fişek, 1027 Biksi mühimmatı ve 2 piknik tüpü ele geçirildi.

        Silah ve mühimmatlara el konuldu.

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