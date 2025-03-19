Diyarbakır Müzesi'ne son 10 yılda 7 bin 30 tarihi eser kazandırıldı

AHMET KAPLAN - Diyarbakır Müzesi, son 10 yılda yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, vatandaşlardan satın alma ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen 7 bin 30 tarihi eseri daha envanterine kattı.

Kentte, 1934 yılında hizmet vermeye başlayan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığınca merkez Sur ilçesindeki İçkale'de yer alan 14 tarihi binada 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te İçkale Müze Kompleksi olarak ziyarete açılan alanda hizmet vermeye başladı.

Geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserlerin de yer aldığı müzede, 2015'te 29 bin 270 olan eser sayısı günümüze kadar süren yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar ve vatandaşlardan satın alma ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında elde edilen eserlerle 36 bin 300'e yükseldi.

- "Müzemize her yıl yeni kıymetli kültür varlıkları kazandırılmaktadır"

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan müzenin Türkiye'nin en eski müzelerinden olduğunu söyledi.

İçinde 14 tarihi yapının yer aldığı İçkale Müze Kompleksi'nde son 10 yıldır hizmet verildiğini ifade eden Gizligöl, komplekste Atatürk ve Arkeoloji müzelerinin de yer aldığını belirtti.

Arkeoloji Müzesi'nin iki ayrı salondan oluştuğunu dile getiren Gizligöl, "Bunlardan biri arkeolojik sergileme salonu. Burada neolitik dönemden günümüze kadar yaklaşık 12 bin yıllık skalayı içeren tarihi eserler sergileniyor. Bunun haricinde yine arkeolojik eserlerin olduğu fakat tematik eserlerin sergilendiği salonumuz var." dedi.

Diyarbakır Müzesi'ne 1930-1940'lı yıllarda bölgede başka müze olmadığı için Muş, Bingöl, Şanlıurfa, Elazığ, Siirt ve Mardin'den de eserlerin getirildiğini belirten Gizligöl, son yıllarda Türkiye'nin birçok ilinde müze kurulmasından dolayı şu anda kentteki müzenin sadece Diyarbakır'dan getirilen eserlerin depolandığı ve sergilendiği bir müze durumunda olduğunu kaydetti.

Gizligöl, Müze Müdürlüğü olarak bugüne kadar yaptıkları 40'ı aşkın kazı çalışmasıyla çok sayıda envanterlik esere ulaştıklarını anlatarak, şunları söyledi: