Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

        Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        ABONE OL

        Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi'nden öğrenciler de öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonuna gelerek, belgeseli merakla izledi.

        - "Belgeselin duyurusunu yaptığımızda öğrencilerimiz çok mutlu oldu"

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin "Ufkun Ötesinde" belgeseliyle ilk insanlı uzay görevi serüveniyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

        Belgeseli izleyen öğrencilerin çok mutlu olduğunu ve beğendiğini ifade eden Özkan, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin ufkunu geliştirdiğini belirtti.

        Özkan, "17-27 Mart'ta 8 okulumuzdan her gün 191 öğrenci olmak üzere gösterim yapılan 8 gün boyunca toplam 1528 öğrencimiz belgeseli izlemiş olacak. Öğrencilerimiz belgeseli izlerken insanın isterse neler başarabileceğini görüyor. Özellikle uzay merakı olan öğrencilerimiz belgeseli izlemek için sabırsızlandı. Filmi izledikten sonra çocukların duygularını sorduğumuzda çok mutlu olduklarını söylediler." dedi.

        - "Türkiye için gurur verici"

        Belgeseli izleyen 10. sınıf öğrencilerinden Hülya Çelik ise Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış sürecini takip ettiğini söyledi.

        Belgeseli izleyeceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Çelik, "Belgesele bayıldık. Ortaokuldayken uzayla ilgili çok araştırma yapıyordum, astronot olmayı çok istiyordum. Sonra 'olmaz yapamam' dedim ancak belgeseli izleyince neden olmasın, dedim. İnsan isteyince gerçekten yapabiliyormuş, bunu belgeselde gördüm. Belgesel bayağı güzeldi." diye konuştu.

        Nisanur Ok da uzaya merakı olduğunu, aklındaki soruları belgeseli izleyerek giderdiğini belirtti.

        Melisa Kahraman ise belgeseli izlerken kendisini orada hayal ettiğini anlattı.

        Belgeselde gurur verici bir serüvenin anlatıldığını belirten Kahraman, "Belgeseli izlediğimde gurur duydum, Türkiye için gurur verici. Bizler de gelecek nesiller olarak ön plana çıkabiliriz, kendimizi geliştirebiliriz. Astronot olmasak dahi astronomi alanında bir şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Müzesi'ne son 10 yılda 7 bin 30 tarihi eser kazandırıldı
        Diyarbakır Müzesi'ne son 10 yılda 7 bin 30 tarihi eser kazandırıldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası...
        Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası...
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Diyarbakır'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
        Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı