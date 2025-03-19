Diyarbakır'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

Diyarbakır'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, Diyarbakır'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi'nden öğrenciler de öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonuna gelerek, belgeseli merakla izledi.

- "Belgeselin duyurusunu yaptığımızda öğrencilerimiz çok mutlu oldu"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin "Ufkun Ötesinde" belgeseliyle ilk insanlı uzay görevi serüveniyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Belgeseli izleyen öğrencilerin çok mutlu olduğunu ve beğendiğini ifade eden Özkan, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin ufkunu geliştirdiğini belirtti.

Özkan, "17-27 Mart'ta 8 okulumuzdan her gün 191 öğrenci olmak üzere gösterim yapılan 8 gün boyunca toplam 1528 öğrencimiz belgeseli izlemiş olacak. Öğrencilerimiz belgeseli izlerken insanın isterse neler başarabileceğini görüyor. Özellikle uzay merakı olan öğrencilerimiz belgeseli izlemek için sabırsızlandı. Filmi izledikten sonra çocukların duygularını sorduğumuzda çok mutlu olduklarını söylediler." dedi.

- "Türkiye için gurur verici"

Belgeseli izleyen 10. sınıf öğrencilerinden Hülya Çelik ise Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış sürecini takip ettiğini söyledi.

Belgeseli izleyeceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Çelik, "Belgesele bayıldık. Ortaokuldayken uzayla ilgili çok araştırma yapıyordum, astronot olmayı çok istiyordum. Sonra 'olmaz yapamam' dedim ancak belgeseli izleyince neden olmasın, dedim. İnsan isteyince gerçekten yapabiliyormuş, bunu belgeselde gördüm. Belgesel bayağı güzeldi." diye konuştu.

Nisanur Ok da uzaya merakı olduğunu, aklındaki soruları belgeseli izleyerek giderdiğini belirtti.

Melisa Kahraman ise belgeseli izlerken kendisini orada hayal ettiğini anlattı.

Belgeselde gurur verici bir serüvenin anlatıldığını belirten Kahraman, "Belgeseli izlediğimde gurur duydum, Türkiye için gurur verici. Bizler de gelecek nesiller olarak ön plana çıkabiliriz, kendimizi geliştirebiliriz. Astronot olmasak dahi astronomi alanında bir şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.