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        Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 20:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:24
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        Diyarbakır'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

        U.Y, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan U.Y, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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