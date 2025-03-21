GÜNCELLEME - Diyarbakır'da düzenlenen nevruz etkinliği sona erdi

Diyarbakır'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliği sona erdi.

Merkez Bağlar ilçesinde etkinliğin yapılacağı Nevruz Parkı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bu kapsamda sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekiplerince alanın çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Yaklaşık 8 bin 500 polisin görevlendirildiği alana gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kontrol noktalarında görevli polislerle görüştü, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Kaya daha sonra helikopterle alanda inceleme yaptı.

Katılımcılar, 6 noktadan polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana girdi.

Katılımcılar DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı davetlilerle halay çekti.

Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, nevruz kutlamasına katılan herkese teşekkür etti.

Bakırhan, tarihsel bir barışa ve çözüme doğru yol alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Tarih boyunca Türkler ve Kürtler birlikte yaşamın kapılarını birbirine açtı, kaderlerini ortak kıldı. Türk-Kürt ilişkilerinin tarihsel birikimi ve ortak aklı hepimize daha demokratik geleceğin yolunu gösterebilir. Çözümü dışarıda değil, Türklerle Kürtlerin ortak geçmişinde ve geleceği birlikte inşa etmek kararlılığında arıyoruz. Geçmişin yaralarını birlikte sararak, geleceği el birliğiyle inşa edebiliriz. Gelin bu yolu birlikte yürüyelim. Değerli Türkiye halkları, Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtler, Araplar ve Türkmenler sadece komşularımız değil, soydaşlarımız ve akrabalarımızdır. Bu halklarla kuracağımız sağlam ilişkiler sadece Türkiye'nin barışı için değil, tüm Orta Doğu'nun huzur içinde yaşaması için hayati bir öneme sahiptir."

Etkinlikte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de nevruza ilişkin mesajı okundu.