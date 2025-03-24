Görev yaptığı hastanenin duvarlarını resimlerle renklendirdi

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi'nde görevli personel, hastanenin duvarlarını yaptığı resimlerle süsledi.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu resim çalışması "Gönüllü ellerden sıcak dokunuşlar" başlığıyla yer aldı.

Hastanenin, sadece tıbbi hizmetleriyle değil, aynı zamanda çalışanlarının samimiyeti ve özverisiyle de öne çıktığı belirtilen paylaşımda, bu kapsamda doğumhanedeki duvarlara yapılan resim çalışmasına değinildi.

Bilgi işlem biriminde personel Gültekin Çelenk'in doğumhanenin duvarlarını yaptığı resimlerle renklendirerek hem hastalara hem de mesai arkadaşlarına moral kaynağı olduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Çelenk'in bu anlamlı jesti, hastanemizin sadece bir sağlık kurumu olmadığını aynı zamanda bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Duvarlardaki her fırça darbesi, yeni hayata merhaba diyecek annelerimize ve bebeklerimize umut ve sevgi aşıladı. Bu vesileyle, Çelenk ve bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hastanemiz, her zaman olduğu gibi, hastalarına en iyi hizmeti sunmaya ve onların yanında olmaya devam edecektir."