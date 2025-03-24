Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Görev yaptığı hastanenin duvarlarını resimlerle renklendirdi

        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi'nde görevli personel, hastanenin duvarlarını yaptığı resimlerle süsledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 20:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görev yaptığı hastanenin duvarlarını resimlerle renklendirdi
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi'nde görevli personel, hastanenin duvarlarını yaptığı resimlerle süsledi.

        Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu resim çalışması "Gönüllü ellerden sıcak dokunuşlar" başlığıyla yer aldı.

        Hastanenin, sadece tıbbi hizmetleriyle değil, aynı zamanda çalışanlarının samimiyeti ve özverisiyle de öne çıktığı belirtilen paylaşımda, bu kapsamda doğumhanedeki duvarlara yapılan resim çalışmasına değinildi.

        Bilgi işlem biriminde personel Gültekin Çelenk'in doğumhanenin duvarlarını yaptığı resimlerle renklendirerek hem hastalara hem de mesai arkadaşlarına moral kaynağı olduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Çelenk'in bu anlamlı jesti, hastanemizin sadece bir sağlık kurumu olmadığını aynı zamanda bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Duvarlardaki her fırça darbesi, yeni hayata merhaba diyecek annelerimize ve bebeklerimize umut ve sevgi aşıladı. Bu vesileyle, Çelenk ve bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hastanemiz, her zaman olduğu gibi, hastalarına en iyi hizmeti sunmaya ve onların yanında olmaya devam edecektir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi
        Diyarbakır'da cezaevindeki çocuklar için iftar programı düzenlendi
        Diyarbakırlı Milli Karateci Sena, ÜNİLİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu
        Diyarbakırlı Milli Karateci Sena, ÜNİLİG'de Türkiye 3'üncüsü oldu
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Amedsporlu futbolcunun kullandığı otomobille çarpışan motosikletli 11 gün s...
        Amedsporlu futbolcunun kullandığı otomobille çarpışan motosikletli 11 gün s...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Diyarbakır'da iftar programına katı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Diyarbakır'da iftar programına katı...