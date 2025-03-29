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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:45
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ramazanın ardından, birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

        Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, toplumda huzur, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği, küskünlüklerin sona erdiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna günler olduğunu ifade eden Zorluoğlu, bayramın feyiz ve bereketinden en iyi şekilde yararlanılacağına inandığını aktardı.

        Bayramın, ülkeye, millete ve Diyarbakırlılara huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eden Zorluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Diyarbakır Valiliği olarak bayram süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ayrıca bayram tatili süresince ilimiz genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, yüce milletimizin ve tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

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