Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar ile şehit polis memuru Mehmet Ali Çapar'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit yakınlarıyla sohbet eden Zorluoğlu, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamız için en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ettiler. Görevimiz, onların aziz hatırasını yaşatmak ve geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır, kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Bugün burada olmamızın nedeni, sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda sizlere olan minnetimizi ifade etmektir."

Ziyaret sırasında Sevcan Zorluoğlu, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, şehit çocuklarının eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldı, her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Sevcan Zorluoğlu, "Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kapımız, gönlümüz her zaman size açık." ifadelerini kullandı.

Şehit Hatip Çağlar'ın babası Mehmet Çağlar, oğlunun vatanı için şehit olduğunu belirterek, "Devletimizin bizleri unutmaması, her zaman yanımızda olması bizler için büyük bir teselli kaynağı." dedi.

Şehit Mehmet Ali Çapar'ın eşi Ayşe Çapar da kendilerine destek veren, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Ziyaretlerde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından da şehitler için dua okundu.