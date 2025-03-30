Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti
        ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar ile şehit polis memuru Mehmet Ali Çapar'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Şehit yakınlarıyla sohbet eden Zorluoğlu, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirtti.

        Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Şehitlerimiz, bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamız için en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ettiler. Görevimiz, onların aziz hatırasını yaşatmak ve geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanındadır, kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Bugün burada olmamızın nedeni, sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda sizlere olan minnetimizi ifade etmektir."

        Ziyaret sırasında Sevcan Zorluoğlu, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, şehit çocuklarının eğitim süreçleriyle ilgili bilgi aldı, her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

        Sevcan Zorluoğlu, "Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kapımız, gönlümüz her zaman size açık." ifadelerini kullandı.

        Şehit Hatip Çağlar'ın babası Mehmet Çağlar, oğlunun vatanı için şehit olduğunu belirterek, "Devletimizin bizleri unutmaması, her zaman yanımızda olması bizler için büyük bir teselli kaynağı." dedi.

        Şehit Mehmet Ali Çapar'ın eşi Ayşe Çapar da kendilerine destek veren, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

        Ziyaretlerde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından da şehitler için dua okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette
        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi...
        Diyarbakır'da bayramlaşmadan dönenlerin üzerinde bulunduğu traktör devrildi...
        "Medeniyetler şehri Diyarbakır" bayramı dolu dolu geçiriyor
        "Medeniyetler şehri Diyarbakır" bayramı dolu dolu geçiriyor
        Diyarbakır ve Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır ve Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da Narin ve Rojin'in mezarlarına ziyaretçi akını
        Diyarbakır'da Narin ve Rojin'in mezarlarına ziyaretçi akını