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        GÜNCELLEME - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın cenazesi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan 3 çocuk babası Kayhan'ın (56) cenazesi, kara yoluyla Diyarbakır'a getirildi.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, Kayhan'ın ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Törende konuşan Bakan Yumaklı, Mustafa Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi.

        Yumaklı, "Çok değerli bir kardeşimizi, iş arkadaşımızı ve dostumuzu ebedi istirahatgahına uğurlamak için buradayız. Mustafa Kayhan vatanına, milletine, vazifesine sadık, bunu ulvi bir görev olarak gören arkadaşımızdı. Sakin kişiliğe sahipti, mütebessim, mütevazi birisiydi. İşiyle ilgili konularda son derece onurlu duruşu olan kardeşimizdi. Bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabb'im kendilerine sabırlar ihsan eylesin, cennetinde buluştursun. Mustafa Bey'den razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun. Rabb'im mekanını cennet, ruhunu şad eylesin." dedi.

        İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua okundu.

        Kayhan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Hani ilçesine uğurlandı.

        Hani'nin Zirve Mahallesi'ne getirilen Kayhan'ın cenazesi, Bakan Yumaklı ve Vali Zorluoğlu'nun da katıldığı törenle, Caferi Tayyar Mezarlığı'na defnedildi.

        İzmir'de dün Talip B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yaya Mustafa Kayhan'a (56) çarpmış, kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kazadan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurularak gözaltına alınmış, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

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        Galeri
        Galeri

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