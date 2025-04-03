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        Diyarbakır'da çocuklar ve gençler fidan dikti

        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:28 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:28
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        Diyarbakır'da çocuklar ve gençler fidan dikti
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        Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, çocukların ve gençlerin çevre bilincini artırmak ve doğaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli türde fidan dikimi yapıldı.

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, doğa sevgisini aşılamaya yönelik bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizle birlikte doğayı korumaya ve çevremizi yeşillendirmeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

        Fidan dikimi etkinliğine gönüllü çocuk ve gençler ile merkez çalışanları katıldı.

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