Stat:Diyarbakır
Hakemler:Yiğit Arslan, Sabri Öğe, Mehmet Pekmezci
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar (Dk. 90+7 Batuhan Tur), Veli Çetin, Ömer Bayram, Adama Traore, Oktay Aydin (Dk. 77 Andre Poko), Çekdar Orhan (Dk. 77 Keita), Daniel Moreno, Yılmaz Ceylan, Fernando Andrade (Dk. 76 Yohan Cassubie)
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 72 Regattin), Mert Çölgeçen, Caner Cavlun (Dk. 60 Ali Yaşar), Thuram (Dk. 61 Gianni Bruno), Gökcan Kaya (Dk. 89 Conte), Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Muammer Sarıkaya (Dk. 89 Valon Ethemi)
Sarı kartlar: Dk. 82 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 88 Alim Öztürk, Dk. 90 Mert Çölgeçen (Alagöz Holding Iğdır FK)
DİYARBAKIR
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